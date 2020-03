La ricercatrice ciggianese Gaia Neri relatrice al Parlamento del Regno Unito

La ricercatrice ciggianese Gaia Neri sarà relatrice, lunedì 9 marzo, al Parlamento del Regno Unito per presentare le sue scoperte a politici e giudici esperti nell’ambito di STEM per la Gran Bretagna 2020.

Esprime soddisfazione il sindaco Ginetta Menchetti: “È motivo di grande orgoglio che una nostra concittadina, che ha frequentato le nostre ottime scuole, abbia raggiunto dei livelli così alti in ambito accademico e della ricerca, portando al di fuori dei nostri confini il nome di Civitella in Val di Chiana e riuscendo a cogliere questa opportunità, dando un contributo così importante a livello internazionale. Un ringraziamento quindi da parte di questa amministrazione comunale alla dottoressa Gaia con l’augurio di continuare nel suo brillante percorso”.

Originaria di Civitella, Gaia, 34 anni, è un ricercatore post-dottorato presso l’Università di Liverpool. Neri è stata selezionata tra centinaia di candidati per comparire in Parlamento. La sua ricerca sulla conversione sostenibile dell’anidride carbonica in combustibili utili sarà valutata tra le ricerche di altri scienziati nell’unica competizione nazionale nel suo genere.

Presentando le sue ricerche in Parlamento, la scienziata ha dichiarato: “Sono onorata di essere stata selezionata per presentare il mio lavoro. Ho deciso di candidarmi per partecipare a STEM per la Gran Bretagna perché è una grande opportunità per mostrare la mia ricerca e farla conoscere a un pubblico più vasto. Spero che la mia giornata in parlamento mi dia la possibilità di diffondere la consapevolezza di un argomento così importante per il nostro futuro”.

Lo STEM per la Gran Bretagna, che si svolgerà a Portcullis House, è un’opportunità per i più brillanti e migliori scienziati britannici della prima carriera di condividere le loro ricerche con i parlamentari.

Il deputato Stephen Metcalfe, presidente del comitato parlamentare e scientifico, ha dichiarato: “Questa competizione annuale è una data importante nel calendario parlamentare perché offre ai parlamentari l’opportunità di parlare con una vasta gamma dei migliori giovani ricercatori del paese. Questi ingegneri, matematici e scienziati della prima carriera sono gli architetti del nostro futuro e STEM per la Gran Bretagna è la migliore opportunità per i politici di incontrarli e comprendere il loro lavoro.”

La ricerca di Gaia è stata inserita nella sessione di chimica, matematica e fisica della competizione, che si concluderà con una cerimonia di premiazione di oro, argento e bronzo.

Il Comitato parlamentare e scientifico gestisce l’evento in collaborazione con la Royal Academy of Engineering, la Royal Society of Chemistry, l’Istituto di Fisica, la Royal Society of Biology, The Physiological Society, il Council for the Mathematical Sciences e la Nutrition Society con il sostegno finanziario di Clay Mathematics Institute, Ricerca e innovazione nel Regno Unito, Warwick Manufacturing Group, Society of Chemical Industry, Institute of Biomedical Science, Heilbronn Institute for Mathematical Research, Biochemical Society, Biotherapy Services Ltd, IEEE Communications Society e Comino Foundation.

STEM per la Gran Bretagna è un concorso di poster presso la Camera dei Comuni – che coinvolge circa 180 ricercatori in fase iniziale o di carriera iniziale – giudicato da esperti professionisti e accademici. Tutti i relatori vengono coinvolti in ingegneria, scienze biologiche e biomediche, scienze fisiche (chimica), sessioni di scienze fisiche (fisica) o sessioni matematiche, a seconda della specializzazione del ricercatore.