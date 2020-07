Prolungamento tangenziale: attenzione a transito in via Bonconte

Lavori di prolungamento della tangenziale urbana: attenzione la prossima settimana per chi transita lungo via Buonconte da Montefeltro all’altezza dell’intersezione

Allo scopo di completare la rotatoria che caratterizzerà la nuova intersezione tra via Buonconte da Montefeltro e il prolungamento della tangenziale urbana, da lunedì 13 a venerdì 17 luglio sarà istituito un senso unico alternato regolato da semaforo lungo via Buonconte da Montefeltro all’altezza di tale punto.

Il traffico, su un’unica corsia di marcia, verrà incanalato nel semianello già realizzato, per l’occasione dotato d’illuminazione e segnaletica stradale provvisoria. Orario 24 ore su 24.

Dunque, massima attenzione alla guida per chi dovrà percorrere il tratto suddetto.