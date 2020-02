Proseguono gli appuntamenti di Valdarno Jazz alle Fornaci

Sarà il chitarrista piemontese Filippo Cosentino con il live dal titolo Andromeda Tour, il protagonista del secondo appuntamento della stagione jazz all’Auditorium Le Fornaci di Terranuova Bracciolini (via Vittorio Veneto, 19, Ar). L’evento, in programma domenica 9 febbraio alle 17.30, fa parte della stagione musicale jazz curata dall’associazione Valdarno Jazz e vedrà sul palco oltre al chitarrista Cosentino, Federico Fugassa al basso e Lorenzo Arese alla batteria (ingresso intero 10€, ridotto 7€).

Si intitola Andromeda il nuovo progetto artistico prodotto e pubblicato dalla prestigiosa etichetta Nau Records e riflette sugli aspetti mitologici e astronomici legati a questa figura che da sempre affascina il chitarrista. Legato da sempre alla musica programmatica, Cosentino utilizza due principi compositivi: il primo è basato su melodie chiare, solari, che affondano le radici nella letteratura per chitarra classica, come nella tradizione swing e blues. Per Cosentino l’interesse a far coesistere e dialogare forme apparentemente differenti è da ricercare nell’ideale di bellezza che può circondare la nostra vita.

“La storia affascinante di questo mito ci insegna che in qualsiasi momento possiamo essere attratti dalla bellezza e che nonostante alcune disavventure che inevitabili nel percorso della nostra vita, c’è qualcuno pronto ad affiancarci, a sostenerci e il più delle volte ad amarci” – dice il musicista Filippo Cosentino. “Si dice inoltre che le stelle stiano li appiccicate in cielo per ricordarci tutto questo. Il disco è una costante ricerca creativa di cose che potrebbero sembrare in contraddizione ma che in realtà non lo sono”.

Gli appuntamenti jazz, a cura di Daniele Malvisi e Gianmarco Scaglia, proseguiranno domenica 15 marzo (ore 17.30) con “Note di Sabbia”, l’evento frutto dell’unione tra disegni sulla sabbia dell’artista Gabriella Compagnone e il trio jazz Alessandro Bravo al piano, Glauco Di Sabatino alla batteria e Daniele Mencarelli al basso elettrico, che tra musica e immagini, contribuiranno a creare atmosfere magiche e sognanti adatte a grande e piccini.

Biglietti appuntamenti Jazz: 10€ intero, 7€ ridotto (under 26 / over 65 / tesserati VMC).