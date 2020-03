Proseguono i lavori nell’area giochi di Soci, ad aprile prevista l’apertura

L’Assessore ai Lavori Pubblici Matteo Caporali questa mattina ha fatto un sopralluogo presso il cantiere che da qualche tempo sta interessando l’area verde di Soci in via Cedro.

L’Assessore commenta: “I lavori stanno procedendo in modo molto spedito. Se le condizioni del tempo ce lo permetteranno mi sento di dire che nella prima metà di Aprile potremo riaprire ufficialmente le porte di questo spazio verde utilissimo per tutta la popolazione”.

I lavori, portati avanti grazie alla preziosa collaborazione di Italia Garden, stanno di fatto realizzando un piccolo paradiso per bambini, famiglie e nonni. Gli spazi sono divisi per età: c’è lo spazio dedicato ai bimbi più piccoli con giochi adatti alle loro capacità di mobilità; poi c’è un’area organizzata in cui è stata collocata una struttura più complessa per i bambini più grandi. Sarà ristrutturata tutta la pavimentazione del capo da basket, mentre nella zona più alta è in corso di realizzazione un campetto da calcetto con tanto di rete divisoria rispetto alle altre aree di gioco. All’interno del contesto sorgerà anche un’area pic-nic per le famiglie.

L’Assessore Matteo Caporali commenta: “L’area verde è stata completamente recintata perché la immaginiamo come un luogo protetto anche dal punto di vista delle sicurezza. Come per l’area che si trova nella zona artigianale di Soci, anche qui stiamo coinvolgendo i cittadini che stanno rispondendo in maniera mirabile per la tutela di questo spazio pubblico. Il Comitato dei cittadini che si prenderà cura dell’area verde, si incontrerà di nuovo questa sera, ma la partecipazione è ampia e l’entusiasmo alto. Anche questo aspetto è molto significativo. Vorrei ringraziare una ad una queste persone per il loro impegno che è quello di una presa in cura di qualcosa che è di tutta la comunità”.