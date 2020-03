Il Calcit rinvia le manifestazioni

“In seguito alle disposizioni emanate dal governo (per la prevenzione della diffusione del Coronavirus) sono rinviate a data da definire (quando la situazione lo consentirà) le iniziative in programma per la prossima settimana e cioè: spettacolo musicale del maestro Marino Pagliai -Teatro Mecenate che era in programma venerdì 13 marzo e Mercatino in danza dei giorni 13/14/15 Marzo ad Arezzo Fiere e Congressi” questa la comunicazione del Calcit Arezzo, a firma del presidente Giancarlo Sassoli.