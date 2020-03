Quattromila euro dall’associazione Liria agli operatori sanitari aretini

Successo per la raccolta fondi online promossa dall’ associazione giovanile Liria a sostegno degli operatori sanitari aretini

Nei momenti difficoltà emerge il volto di un popolo e quello aretino è particolarmente bello. 161 piccole donazioni, gran parte realizzate da ragazzi, per una raccolta fondi online promossa dai giovani dell’associazione Liria.

“Mi ha davvero colpito costatare così tanta passione in così tanti coetanei per questa raccolta fondi, anche se a distanza tutti noi sentivamo il dovere di contribuire nel nostro piccolo a sostegno di chi ci cura e a loro va il nostro più sentito grazie “ come afferma la Direttrice dell’associazione la venticinquenne Maria Laura Nibi.

Tutto il ricavato si aggiungerà a quello già raccolto dal Calcit per aprire un fronte comune delle associazioni nel segno della solidarietà in terra d’Arezzo e per realizzare le richieste degli operatori sanitari.