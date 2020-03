L’ANDI – Associazione Nazionale Dentisti Italiani: consigli ed indicazioni in merito alle cure odontoiatriche

“Invitiamo tutti coloro che in questo momento fossero in cura o avessero intenzione di mettersi in cura presso uno studio odontoiatrico a rinviare il tutto fino a quando l’emergenza sanitaria non sarà cessata. Rivolgetevi agli odontoiatri solo in caso vi troviate in condizioni di estrema necessità. È fondamentale in questo periodo osservare quanto disposto dai decreti Conte limitando al massimo la mobilità individuale. Facciamo nostro il proposito ‘Io resto a casa’ – ricorda il comunicato dell’ANDI – consigliamo i cittadini, anche in presenza di problematiche odontoiatriche ritenute urgenti, a non recarsi direttamente presso gli studi, ma di contattarli telefonicamente: l’odontoiatra, dopo avere valutato attentamente le condizioni generali e di rischio del paziente, nonché la sintomatologia, deciderà la terapia migliore da effettuare e l’eventuale necessità di intervento presso lo studio.

ANDI, seguendo le indicazioni degli Ordini dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri, raccomanda a tutti gli Odontoiatri e a tutte le Strutture Odontoiatriche di cessare la propria attività ambulatoriale fino a data da destinarsi, limitandosi ad intervenire esclusivamente in situazioni cliniche di estrema gravità ed urgenza non rinviabile previo triage telefonico, ed adottando tutti gli idonei strumenti di protezione individuale. E’ assolutamente prioritario che la categoria tutta si metta a disposizione della collettività per evitare ad ogni costo che le persone spostandosi contribuiscano alla diffusione del contagio da Coronavirus. Solo così potremo sconfiggere il virus”.

“Comprendiamo che questa sia una scelta difficile, ma è necessario, ora come non mai, uno sforzo congiunto tra pazienti ed operatori sanitari per salvaguardare noi stessi e la Comunità in cui viviamo. Atteniamoci alle indicazioni dalle autorità, limitiamoci ad uscire solo in casi di necessità ed evitiamo i contatti non necessari – conclude il comunicato firmato ANDI Dipartimento Regione Toscana e ANDI Sezione Provinciale Arezzo – è giunto il momento di mettere in campo il coraggio ed il rispetto, adottando severe e decise misure di sicurezza. L’emergenza che ha colpito il nostro Paese ci impone una scelta morale ed etica tesa a salvaguardare la salute della nostra Comunità. STIAMO A CASA. TUTTO ANDRA’ BENE!”.