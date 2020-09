Ralli: “da tutti i candidati un impegno a sensibilizzare i cittadini contro il Covid”

“Anche la politica locale deve fare la sua parte nella battaglia al Covid. Penso che tutti i candidati, sia quelli a Sindaco che quelli a consigliere, debbano utilizzare i loro contatti, sia virtuali che diretti, con le persone per invitare tutti ad usare le forme e gli strumenti di precauzione. Se questo appello venisse formulato dagli oltre 500 candidati, forse potremmo ottenere risultati significativi.

L’Asl Tse e la Regione Toscana stanno mettendo a disposizione molti servizi: i tamponi alla stazione per chi arriva in treno, tamponi in modalità drive thru allo stadio, i testi sierologici per i dipendenti della scuole, i tamponi per il personale Asl di rientro dalla ferie. Ci sono poi i test e i tamponi volontari.

A questa azione può unirsi la comunicazione di tutti i candidati per diffondere la consapevolezza che devono essere ancora mantenuti i comportamenti utili a frenare la diffusione del Covid”