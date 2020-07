Raul Giommetti è la seconda conferma tra i senatori dell’Amen Scuola Basket Arezzo

L’Amen Scuola Basket Arezzo è lieta di comunicare la conferma di Raul Giommetti nella rosa della prima squadra che parteciperà al prossimo campionato di Serie C Gold.

Da sempre in amaranto, dopo tutta la trafila delle giovanili ha esordito in prima squadra nel 2012 ritagliandosi anno dopo anno sempre più spazio seguendo la crescita che ha avuto la SBA dalla Serie D fino alla Serie C Gold. Anche nella scorsa stagione, alle prese con un campionato nuovo e di certo fisicamente più impegnativo, Giommetti si è distinto come il miglior rimbalzista dell’Amen sfiorando i 7 palloni a partita catturati sotto canestro. Il suo massimo stagionale il centro amaranto lo ha ottenuto contro il Don Bosco Livorno quando al Palasport Estra fu capace di segnare 20 punti.

Raul Giommetti commenta così la sua conferma: “Anche quest’ anno sono felice di lottare con la squadra della mia città per cercare di raggiungere nuovi traguardi sempre più grandi, come abbiamo già fatto negli anni addietro con la vittoria dei campionati e le varie promozioni. Fin dalle giovanili, il mio obbiettivo era quello di far parte della prima squadra della mia città, ho sempre avuto la fortuna di essere parte di un gruppo di grandi giocatori e grandi amici e soprattutto con i quali mi sono levato molte soddisfazioni vivendo la mia gioia più grande ovvero quella di vincere e passare in categorie sempre superiori e dove ogni anno abbiamo avuto nuovi stimoli per fare meglio. Anche nel prossimo campionato cercheremo di dare il massimo per rendere orgogliosi i tifosi e la città”.

Raul Giommetti vestirà nel prossimo campionato la maglia numero 40.