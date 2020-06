Riapertura dell’ufficio incomune di Levane da venerdì 5 giugno

L’Amministrazione Comunale di Montevarchi ha deciso di riaprire l’ufficio incomune di Levane posto in via Leona 114 il prossimo 5 giugno.

Lo sportello riaprirà solo per i servizi svolti dall’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (compresi i servizi anagrafici e di stato civile), mentre resterà chiuso il C.U.P. (centro unico prenotazioni visite specialistiche). L’azienda Sanitaria non ha ancora comunicato la ripresa delle loro attività presso gli sportelli decentrati.

L’ufficio incomune aprirà nei giorni di mercoledì e venerdì, come avveniva prima della chiusura a seguito dell’emergenza da Covid19 e resterà aperto dalle ore 8.30 alle ore 12.30. Sarà possibile accedere solo per appuntamento, così come previsto per gli uffici pubblici dalle disposizioni governative.

La prima ora del servizio sarà riservata al rilascio delle carte di identità (dalle ore 8.30 alle ore 9.30), mentre il tempo successivo sarà dedicato al rilascio di certificati e alle pratiche seguite dall’ufficio per le relazioni con il pubblico.

Si effettuerà un appuntamento ogni mezzora e le prenotazioni si potranno effettuare chiamando dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.30 attraverso la chat attiva sul sito del comune di Montevarchi www.comune.montevarchi.ar.it oppure negli stessi giorni e orari chiamando il numero 055.9108246 e nei giorni di mercoledì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 il numero 055.9180431. Nei giorni di apertura, nel caso siano ancora disponibili alcuni posti, alle ore 8.30 sarà affisso alla bacheca esterna dell’ufficio, un calendario con i posti ancora disponibili sul quale sarà possibile prenotare un eventuale appuntamento anche per il giorno stesso. L’ultimo appuntamento giornaliero è previsto per le ore 12.

Per eventuali urgenze si prega di chiamare nei giorni di mercoledì e venerdì il numero 055.9180431 durante l’orario di apertura dell’ufficio. Si ricorda l’obbligo dell’utilizzo della mascherina per accedere all’ufficio, mentre all’interno della struttura (che è stata sanificata) saranno a disposizione dei cittadini i dispositivi sanitari previsti (gel igienizzanti).