Riaprono le biblioteche di Cortona e Camucia

Da mercoledì 3 giugno, dopo il periodo di chiusura dovuto all’emergenza sanitaria, riapriranno al pubblico le biblioteche di Cortona e di Camucia.

La biblioteca del comune di Cortona e dell’Accademia Etrusca, con sede in piazza Signorelli, Palazzo Casali, sarà accessibile tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13, mentre la sede distaccata di Camucia, in via Sandrelli 4g, lo sarà dal lunedì al giovedì, dalle 10.30 alle 12.30. Per quest’ultima, è prevista anche l’apertura pomeridiana nella giornata di mercoledì dalle 16.30 alle 18.30.

Le modalità di ingresso e di permanenza nelle due strutture dovranno sottostare alle disposizioni governative in materia sanitaria. Sarà, quindi possibile, prendere in prestito libri e dvd, restituire libri e dvd e iscriversi ai servizi on-line. Non sarà, invece, possibile, sostare nei locali per motivi di studio, scegliere i libri dagli scaffali e consultare il materiale antico.

Per ogni ulteriore dettaglio è possibile consultare il sito www.bibliotecacortona.it o rivolgersi ai seguenti numeri telefonici: 0575 637.236, oppure 0575 62.672.