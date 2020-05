Ricordo di Enzo Gradassi dell’Amministrazione comunale di Civitella

CIVITELLA – L’Amministrazione comunale di Civitella in Val di Chiana, esprimendo tutta la sua vicinanza ai familiari, vuol ricordare Enzo Gradassi per il prezioso lavoro da lui svolto per la memoria della storia del nostro territorio ed in particolare per l’aiuto da lui dato per la ricostruzione storica della strage nazifascista del 29 giugno 1944. Vogliamo ricordarlo al nostro fianco con le sue conoscenze e con il suo impegno durante le ricerche effettuate dalla Procura militare de La Spezia durante il processo per l’individuazione dei nazisti responsabili dell’eccidio, nella nascita e durante le iniziative dell’Associazione Civitella Ricorda e nelle celebrazioni e ricerche portate avanti dall’amministrazione comunale.

Se ne va lasciando un patrimonio storico preziosissimo, di libri e saggi di approfondimento nonché materiale digitale da lui raccolto che rappresenta e rappresenterà un insostituibile punto di riferimento per le ricerche e gli studi di tanti insegnanti e degli studenti delle scuole della nostra provincia.