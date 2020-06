Rilancio post crisi degli enti di terzo settore: il nuovo eBook di Cesvot

È online il nuovo eBook di Cesvot, “Il rilancio post crisi degli enti di

terzo settore”, uno strumento per reagire alla crisi causata dall’emergenza sanitaria che ha

coinvolto gli enti di terzo settore. La pubblicazione è di Stefano Martello, giornalista e

comunicatore esperto di comunicazione integrata.

Nell’eBook il lettore è guidato alla scoperta dei processi di gestione organizzativa e strutturale necessari per la costruzione di un rilancio maturo, esplorando ogni singola fase della strategia: dall’analisi di potenzialità e vulnerabilità, alla definizione degli obiettivi, alla misurazione dei risultati.

L’eBook si concentra su quella che nella gestione di crisi è denominata fase di “rilancio”, sempre interdipendente alle fasi di pianificazione e di contrasto.

In tal senso e in tale direzione, la scelta dell’autore di approfondire e indagare alcuni macro aspetti ricorrenti tra cui la costituzione del team di rilancio, lo stato di salute interno all’organizzazione nonché le caratteristiche, tradizionali e/o rinnovate, proprie dell’ambiente di riferimento.

Centrale nel testo la dimensione programmatica della comunicazione, e del comunicatore, come facilitatore nel raccordo tra i diversi soggetti – interni ed esterni all’organizzazione – e le diverse aspettative.

L’eBook è scaricabile gratuitamente in formato pdf sul sito www.cesvot.it, previa registrazione all’area riservata MyCesvot.