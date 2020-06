riparTIAMO SGV: le iniziative culturali di inizio estate a San Giovanni Valdarno, tra arte, musica e teatro

Con l’arrivo dell’estate riprendono, nel pieno rispetto delle misure di sicurezza, le iniziative culturali promosse dalla Amministrazione Comunale di San Giovanni Valdarno – interrotte per oltre quattro mesi a causa della epidemia di Covid-19 – con un cartellone dal titolo, Ripartiamo SGV. Cultura: arte, musica, teatro, che segna la ripartenza degli eventi culturali che si dispiegheranno anche nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre.

Si comincia Mercoledì 24 Giugno, data in cui ricorre il patrono della città, con la riapertura ufficiale dei Musei Cittadini – Museo delle Terre Nuove, Casa Masaccio, Museo della Basilica -, la Lettura dei Capitoli e la Messa del Santo Patrono con lo scambio dei doni tra il Sindaco e il Rettore della Basilica di S. Maria delle Grazie, e il tradizionale Concerto di San Giovanni, a cura del Concerto Comunale di San Giovanni Valdarno, che concluderà, a partire dalle 21.15, le iniziative di questa prima giornata.

Giovedì 25 Giugno l’Associazione Culturale Masaccio presenterà, alle 21.15 in Piazza Masaccio, la lezione/spettacolo Distanti… Questa sera si riparte!!! Dove eravamo rimasti, a cura di Mirko Angelo Castaldo, mentre Domenica 28 Giugno alle 21.15, sempre in Piazza Masaccio, la Asolo Chamber Orchestra, diretto da Valter Favero, si esibirà nel concerto “La grande musica italiana: Le quattro stagioni di Vivaldi”, a cura della Accademia Musicale Valdarnese.

“E’ importante che, finita la fase più difficile della emergenza sanitaria, riprendano anche le attività culturali a San Giovanni Valdarno che si distingue in Valdarno per la qualità della programmazione e della offerta culturale che promuove”, hanno dichiarato Valentina Vadi, Sindaco di San Giovanni Valdarno, e Fabio Franchi, assessore alla cultura. “Abbiamo deciso di dare un segnale di fiducia e speranza a tutta la cittadinanza ricominciando proprio nel giorno in cui si festeggia San Giovanni, il patrono della nostra città, e con una serie di iniziative che, nel rispetto della normativa di sicurezza, sono considerate ‘tradizionali’ per la nostra comunità. Mercoledì 24 Giugno, nel pomeriggio, riapriranno ufficialmente i tre musei cittadini, sarà celebrata la Messa del Santo Patrono con lo scambio dei doni tra autorità civili e autorità religiose, e alle 21.15 si svolgerà, in Piazza Masaccio, il tradizionale Concerto di San Giovanni a cura del Concerto Comunale. Le iniziative proseguiranno nei giorni di giovedì 25 Giugno e domenica 28 Giugno con il teatro e un concerto di musica classica a cura della Associazione Culturale Masaccio e della Accademia Musicale Valdarnese, e daranno il via agli eventi dei mesi di Luglio, Agosto e Settembre che saranno presentanti nelle prossime settimane. Ringraziamo gli enti e le associazioni cittadine che hanno collaborato con l’Amministrazione Comunale nella organizzazione di queste iniziative. La cultura è occasione per stare insieme e un modo per superare insieme le difficoltà dei mesi che abbiamo alle spalle: Ripartiamo SGV vuole essere, per questo, un atto di amore per la nostra città che cerca, anche attraverso la cultura, di rinascere dopo il dolore.

Le iniziative, che si svolgeranno tutte nella suggestiva ambientazione di Piazza Masaccio, sono realizzate dal Comune di San Giovanni Valdarno in collaborazione con le tre istituzioni museali cittadine, la Pro Loco di San Giovanni Valdarno, il Concerto Comunale, l’Associazione Culturale Masaccio e l’Accademia Musicale Valdarnese. In rispetto della normativa di sicurezza e dei protocolli anti-covid, per ciascuna delle iniziative è fortemente raccomandata la prenotazione, che può essere fatta contattando la Pro Loco di San Giovanni Valdarno al numero 055-9126268 o all’indirizzo mail [email protected].