Rinviati a data da destinarsi i lavori previsti da domani, lunedì 14 settembre, fino a martedì 15 settembre in via Alfieri, nel tratto che va dall’intersezione Tortaia e la rotatoria posta tra via Caduti di Cefalonia e Corfù, via Parini e via Alfieri stessa.

Gli interventi avrebbero comportato la temporanea istituzione del senso unico provvisorio di circolazione, in orario 8.30-18.30, con direzione da via Tortaia verso la rotatoria.