Riparte il Mammut Jazz Fest, Sabato 8 agosto secondo appuntamento a Civitella in Valdichiana in Piazza De Gasperi alle ore 22,30 con Ellipses in sestetto guidato da Francesco Ponticelli

Riparte il viaggio del Mammut Jazz Fest con una seconda strepitosa serata a Civitella in Valdichiana in programma sabato 8 agosto 2020 alle ore 22,30 con il concerto del sestetto Ellipses guidato da Francesco Ponticelli.

La band e’ composta da Dan Kinzelman sassofono, Jacopo Fagioli tromba, Francesco Diodati chitarra, Enrico Zanisi pianoforte, Francesco Ponticelli contrabbasso ed Enrico Morello batteria.

Ellipses è il nome del primo disco da leader del contrabbassista Francesco Ponticelli, uscito nel 2014; un lavoro dove il suono acustico incontra quello elettronico, le parti scritte si conciliano con quelle improvvisate attraverso un gioco di tessiture, pause, accelerazioni, solipsismi e ricerca.

È proprio quest’ultima la costante, il metro dominante di Ellipses: trovare, inventare, fondere, armonizzare nuovi suoni all’insegna di un jazz contemporaneo dallo sguardo in avanti e al di fuori del suo mondo.

Ponticelli ha allargato il suo tradizionale quartetto acustico, Kinzelman, Zanisi, Morello, con Francesco Diodati alla chitarra elettrica e Jacopo Fagioli alla tromba.

Il concerto sarà preceduto da una cena in piazza promossa dal Comune di Civitella in Valdichiana assieme a Slow Food che e’ già sold out da tempo, segno del modello vincente del Mammut Jazz Fest, che porta il jazz in luoghi storici e magici della Valdichiana, terra antichissima, divisa tra due regioni Toscana e Umbria.

Il Festival sta crescendo con l’affetto del pubblico e con la forza di un programma di alto profilo e con ospiti musicali di grande livello.

Un Festival itinerante, in massima sicurezza, nei luoghi più suggestivi della Val di Chiana.

L’evento, organizzato dall’Associazione Culturale Mammut, è patrocinato dal Comune di Civitella in Val di Chiana, che è capofila del progetto, Comune di Lucignano, Comune di Cortona e Comune di Castiglione del Lago.

Partners sono Fondazione Toscana Spettacolo, Cicaleto Recording Studio, Slow Food Val di Chiana, On the Move Associazione Culturale, Banca Popolare di Cortona, Camera di Commercio Arezzo e Siena, Confesercenti

