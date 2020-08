Si conclude “Montevarchi Estate 2020”, sabato 15 agosto al Chiostro di Cennanno con un apericena e lo spettacolo “Progetto Tango”

Si conclude al Chiostro di Cennano la stagione estiva organizzata dal Comune di Montevarchi in collaborazione con il mondo associativo culturale del territorio dal titolo “Montevarchi Estate 2020”.

Sabato 15 agosto alle ore 21.15 si terrà lo spettacolo “Progetto Tango” organizzato all’interno di “Terre d’Arezzo Music Festival in collaborazione con Unicoop Firenze Sezioni di S. Giovanni V.no e Montevarchi.

Prima dello spettacolo alle ore 19.30, sempre all’interno del chiostro, si svolgerà la tradizionale apericena. La quota di partecipazione è di € 15 e il ricavato sarà devoluto alla fondazione “il cuore si scioglie” Onlus Unicoop Firenze. La prenotazione è obbligatoria chiamando il numero 3358114851. L’accesso all’area sarà consentito previo l’effettuazione del triage previsto dalle norme anticovid19 e l’apericena sarà preparata nel rispetto della normativa vigente.

Dopo l’apericena per lo spettacolo “Progetto Tango” saliranno sul palco al chiostro di Cennano i ballerini di tango Cecilia Signorelli e Enzo Di Minico e i musicisti Cristina Monti al pianoforte e Gian Marco Solarolo all’oboe.

Lo spettacolo, di grande fascino, si snoda fra musica e danza, intorno al ritmo del tango argentino, la danza popolare che da Buenos Aires ha conquistato tutto il mondo. Le più celebri composizioni di Astor Piazzolla e Carlos Gardel, da “Oblivion” a “Por una cabeza”, verranno eseguite nella trascrizione originale per oboe e pianoforte del duo formato da Gianmarco Solarolo e Cristina Monti. I due ballerini professioni Chiara Costa e Giovanni Perego completeranno lo spettacolo con le loro coreografie ispirate alla sensuale danza argentina.

Si ricorda che l’ingresso allo spettacolo è gratuito. Viste le norme sul distanziamento fisico, il numero definito dei posti a disposizione e l’obbligo di registrazione dei partecipanti, è consigliabile la prenotazione, per evitare di non poter accedere allo spettacolo. Si consiglia anche di presentarsi all’ingresso del luogo dove si svolgerà lo spettacolo con anticipo per poter effettuare tutte le verifiche necessarie per l’accesso alla sala (controllo temperatura, rilascio nominativi, pulizia delle mani). L’accesso alla sala avverrà con l’obbligo dell’utilizzo della mascherina (che potrà essere tolta una volta giunti al posto a sedere).

Le prenotazioni si possono effettuare:

– online presso il sito del comune di montevarchi www.comune.montevarchi.ar.it aprendo in home page la news “Montevarchi Estate 2020 ecco il programma”

– presso la pagina Facebook del comune nello spazio dedicato agli eventi di Montevarchi Estate 2020, nello specifico evento che interessa cliccando sul link nello spazio dedicato ai biglietti

– inviando una mail a: [email protected]

– telefonando al numero 055.9108212 (dal lunedì al venerdì ore 8.30 – 13.30 e martedì e giovedì ore 15.30 – 17.30).