Rischio idrogeologico di Via Romana

Il Comitato di Via Romana di Arezzo, nato da una libera e spontanea aggregazione di persone, coerentemente con la scelta di interloquire con le istituzioni, è stato attentamente silenzioso durante tutto il periodo della competizione elettorale individuando in tutti i programmi dei candidati a Sindaco l’impegno ad affrontare in modo integrato e strutturale il rischio idrogeologico della città e in particolare del reticolo idrogeologico e del sistema fognario di Via Romana.

Il “silenzio stampa” è stato mantenuto anche in occasione delle precipitazioni che si sono verificate domenica pomeriggio 20 settembre 2020, durante lo svolgimento delle consultazioni referendarie, regionali e comunali, e in occasione della precipitazione di sabato mattina 3 ottobre 2020, alla vigilia del ballottaggio per l’elezione del Sindaco di Arezzo.

In tutte e due i casi c’è stato un principio di allagamento chiaramente dovuto ad una insufficiente capacità recettiva del sistema fognario, che si è fermato solo con il decremento dell’intensità della precipitazione, mettendo a rischio nuovamente alcune abitazione già duramente colpite nell’alluvione del 2019.

Con questo comunicato stampa delle ore 15:01 del 5 ottobre 2020, ad urne chiuse, vogliamo richiamare sin da subito all’attenzione del proclamando Sindaco sulla necessità di mettere in agenda come prioritaria la nota problematica del rifacimento del sistema fognario di via Romana e una richiesta di consultazione che formalizzeremo non appena sarà noto il nome e proclamato il nuovo Sindaco di Arezzo, al quale assicureremo che le nostre intenzioni partono da un presupposto di fiducia nelle istituzioni, ma comunque intenzionati a promuovere ogni iniziativa utile e necessaria volta a tutelare l’ambiente, i beni immobili e mobili, la salute e la qualità della vita degli abitanti del quartiere.

COMITATO DI VIA ROMANA – AREZZO