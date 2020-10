Tiziana Nisini (Lega): Una vittoria meritata ma non scontata

“Sono assolutamente felice del risultato di Arezzo, Alessandro Ghinelli è per la seconda volta il portavoce dei cittadini aretini. La sua nomina a sindaco è dimostrazione di come il lavoro svolto negli ultimi 5 anni sia stato riconosciuto dal volere popolare.

Una vittoria non scontata ma meritata. Riconosco ancora una volta l’ottimo lavoro del sindaco e di tutto il centro destra. Come assessore della passata recente amministrazione sono stata direttamente coinvolta nei lavori quindi faccio un grande augurio di buon lavoro ad Alessandro Ghinelli per la continuità del lavoro che sono sicura, svolgerà in maniera egregia”.

Ecco le prime dichiarazioni della senatrice Tiziana Nisini in merito all’elezione del nuovo sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli.