Risultata positiva al Coronavirus operatrice sanitaria neo assunta all’ospedale di Bibbiena

“Una delle nuove operatrici in forza all’ospedale di Bibbiena è risultata positiva al Coronavirus. La donna lavora da alcune settimane nel reparto di Medicina. Prima di prendere servizio, era stata sottoposta a tampone, risultato negativo. A seguito di un paziente positivo asintomatico, l’intero reparto è stato sottoposto a tampone.

Gli altri pazienti sono risultati tutti negativi. Solo il tampone dell’operatrice è positivo. Adesso si trova in quarantena ed è seguita al proprio domicilio.

Sono previsti tamponi anche per tutti i pazienti del percorso oncologico che devono essere sottoposti ad intervento chirurgico: prima del ricovero faranno il tampone attraverso la modalità Drive Thru, per poter intercettare eventuali positivi asintomatici prima del loro ingresso in reparto”.

Il Coronavirus torna in ospedale. Oggi è il secondo caso reso noto dalla Asl. L’altro riguarda una dottoressa del reparto di Medicina della Gruccia.