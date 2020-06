Rivi: “Il 2 Giugno in Piazza Grande anche la Solidarietà: raccolta alimentari della Lega Giovani per le famiglie in difficoltà”

La Lega Giovani di Arezzo promuove per il 2 giugno una raccolta di provviste alimentari per le famiglie in difficoltà, che si svolgerà durante la manifestazione organizzata dal centrodestra in Piazza Grande di domani, alle ore 10:30.

L’iniziativa si svolgerà in diverse piazze italiane e anche a livello locale abbiamo deciso di fare la nostra piccola parte per essere davvero vicini a chi sta soffrendo le conseguenze economiche del Covid-19.

È un progetto che è già̀ partito con successo in Molise e che è stato allargato a tutto il Paese.

I beni raccolti saranno devoluti alla Caritas di Arezzo. In particolare, potranno essere donati:

BENI ALIMENTARI: tutti con caratteristiche di non deperibilità e confezionati, ad esclusione di alcolici (ad esempio spaghetti, pasta corta, riso, legumi in scatola, pelati, biscotti, olio, etc.)

ABBIGLIAMENTO: intimo per uomo e donna varie misure

COVID-19: gel sanificante e prodotti di sanificazione di ambienti

Possono essere donati anche bagnoschiuma, shampoo, deodoranti, dentifrici.

Contiamo nell’aiuto di chiunque volesse contribuire, per dare un sostegno concreto a chi sta soffrendo i disagi di questa difficile situazione economica.

Alessandro Rivi

Coordinatore Provinciale Lega Giovani