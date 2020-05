Rsa Montevarchi, un altro esposto alla Procura

L’associazione Codici ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Arezzo ed alla Procura della Repubblica di Siena con cui chiede di fare chiarezza su quanto avvenuto nelle Rsa di Montevarchi e Sarteano. Sono due delle tante, troppe strutture dove si sono verificati contagi e decessi a causa del Coronavirus.

“Riteniamo necessario – afferma l’avvocato Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – accertare se nelle strutture sono stati rispettati i protocolli e le convenzioni per la cura delle infezioni da virus Covid-19, se le Rsa erano dotate di un efficace ed efficiente sistema di Risk Management, se la figura del Risk Manager è stata affidata a professionisti che non potevano entrare in conflitto con incarichi già rivestiti nell’ambito della struttura o del gruppo di appartenenza, se i competenti Servizi Asl hanno ricevuto il Piano per la Gestione del Rischio Clinico da parte delle strutture, se la Documentazione Valutazione Rischi è stata aggiornata nella parte che riguarda il rischio biologico ed infine quali provvedimenti consequenziali hanno adottato Rspp, Rla e Medico Competente. Abbiamo chiesto inoltre alle Procure di acquisire le cartelle cliniche delle persone decedute per accertare le patologie di cui erano affette e le cure apprestate per il Covid-19. Bisogna fare luce su quanto accaduto ed invitiamo i familiari degli anziani ospiti delle Rsa a contattarci, siamo pronti a fornire il nostro supporto legale affinché venga fatta chiarezza”.

È possibile rivolgersi all’associazione Codici inviando una email a [email protected]