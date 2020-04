Rsa, numeri importanti di negativizzati

Svolta nelle Rsa per anziani della provincia di Arezzo. E’ arrivato il momento dei negativizzati. Per quanto riguarda gli ospiti della Rsa Becattini di Civitella, i negativizzati sono 3 su 3. Stesso risultato per gli ospiti coinvolti sia nella della Rsa Guillichini (1) che nella Fossombroni (1) mentre rimangono nella strutture di Koinè di Via Arno i 2 positivi di Villa Fiorita.

Negativi tutti gli ospiti Rsa in Valtiberina mentre domani a Badia Tedalda verranno ripetuti i tamponi per gli ospiti della Rsa.

In Casentino i negativizzati sono ormai la totalità con l’eccezione del Villaggio della Consolata (Bibbiena) dove rimane 1 positivo, ospite ex articolo 26.