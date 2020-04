Bimba uccisa, il padre di nuovo in ospedale

E’ stato trasferito dal carcere di Sollicciano in un ospedale fiorentino l’operaio 39enne, di origine bangalese, che nell’abitazione di Levane, in cui risiedeva con la famiglia, ha aggredito con una specie di roncola prima il figlio 12enne, che è riuscito a scappare e salvarsi rifugiandosi dai vicini e poi ucciso la figlioletta di soli 4 anni. Il tutto mentre la moglie era a fare la spesa. La comunicazione, come confermato dal legale assegnato d’ufficio all’uomo, l’avvocato Nicola Detti, è stata fatta stamani al Tribunale.

L’uomo era stato portato in ospedale alla Gruccia, dopo essere stato ripescato dal pozzo in cui aveva tentato il suicidio in seguito al delitto. Da lì ieri il trasferimento a Sollicciano. E stamani di nuovo in ospedale, a Firenze però.

Oggi si svolge anche l’autopsia sul corpo della bambina.