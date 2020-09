S.S. Arezzo: Kappa è il nuovo sponsor tecnico

La S.S. Arezzo, Kappa e Sportuno sono lieti ed orgogliosi di annunciare il nuovo accordo di sponsorizzazione grazie al quale il brand italiano diventerà il nuovo sponsor tecnico della Prima Squadra e del Settore Giovanile amaranto per quattro anni a partire dalla stagione 2020/21.

Kappa ha studiato, in collaborazione con l’area Marketing e Comunicazione dell’Arezzo, due maglie da gara realizzate in esclusiva per il Cavallino.

Sia nella maglia “Home” che in quella “Away” si è voluto unire ancora di più tutti i sostenitori amaranto alla loro squadra. I calciatori, infatti, porteranno sulla pelle e sul cuore i simboli di una città che insieme ai suoi tifosi ha sempre dimostrato un attaccamento viscerale all’Arezzo, a testimonianza dello stretto legame che c’è sempre stato tra la squadra e la sua gente.

«Siamo felici di aver trovato un accordo con un brand prestigioso come Kappa, leader nel settore dell’abbigliamento sportivo in Italia e nel mondo» ha dichiarato Giuseppe Monaco, Presidente della S.S. Arezzo «è la prima volta che l’Arezzo veste Kappa e per noi è motivo di grande orgoglio. A breve presenteremo le divise da gioco a stampa e tifosi».

Laura Ronco, Sales Manager di Kappa4Team, ha dichiarato: «Ci auguriamo che questa collaborazione porti reciproche soddisfazioni e ottimi risultati sportivi»

Il titolare della Sportuno Srl Massimo Santoni ha dichiarato: «Siamo lieti di entrare a far parte della grande famiglia della S.S. Arezzo e orgogliosi di poter collaborare con una società e una città così importanti. Ringraziamo il presidente Giuseppe Monaco per essersi affidato a noi. Che sia l’inizio di una nuova partnership vincente».