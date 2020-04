Salame di cioccolato “light” ma super goloso!!

Ciao a tutti e Bentornati alle ricette di Zenzero&Cannella! Siete ancora sommersi dalla cioccolata del periodo pasquale o semplicemente adorate il cioccolato??! Ecco quindi per voi una ricetta veloce veloce , ‘leggera’ xché non prevede l’aggiunta di burro o ulteriori grassi se non quelli già presenti nella cioccolata, al latte o fondente in base alle vostre preferenze o semplicemente a quella che avete in casa…e il risultato sarà un golosissimo salame di cioccolato, bello anche da affettare a tavola accompagnato da un caffè o bicchierino di liquore o per una merenda cioccolatosa!!!

Ingredienti:

200 gr cioccolato spezzettato a piacere

250 gr biscotti secchi tipo ‘colussi zuppalatte’ oppure ‘oro saiwa’

50 gr cacao amaro in polvere

2 uova

130 gr zucchero semolato

4 cucchiai colmi di zucchero a velo più altro per la formatura del salame

Preparazione:

Sbriciolare in una ciotola grande i biscotti con le mani piuttosto bene, a piccoli pezzettini, poi con la forchetta mescolarli con il cacao amaro.

Sciogliere il cioccolato a bagnomaria e lasciar raffreddare un pochino.

Intanto sbattere leggermente le uova con lo zucchero finché non sono ben amalgamati, unire velocemente il cioccolato fuso ancora tiepido e poi versare subito sulla ciotola dei biscotti.

Mescolare tutto con una forchetta finché non si sarà amalgamato il tutto, unire anche 4 cucchiai colmi di zucchero a velo.

Si dovrebbe ottenere un composto bello compatto ma abbastanza malleabile.

Con le mani e tanto zucchero a velo quanto basta formare un panetto pressando e compattando molto bene il tutto(questo passaggio é di fondamentale importanza per la riuscita di un bel salame dalle fette piene ed omogenee) quindi rotolarlo su un piano di lavoro sempre spolverato con zucchero a velo per creare la ‘pelle’ salame, stare attenti mentre si rotola di compattarlo bene via via con le mani.

Arrotolare prima nella pellicola alimentare e poi nella carta forno quindi riporre in frigo almeno due ore prima di tagliarlo a fette spesse a piacere..se volete ottenere un effetto ancora più ‘scenografico’ e verosimile potete ricreare la rete utilizzando dello spago da cucina, successo assicurato!!!

Vi aspetto alla prossima ricetta

Chiara Castellucci