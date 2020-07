Salvini ad Arezzo al fianco di Ghinelli: “le incursioni della magistratura non devono incidere sulle scelte della città”

Tanta gente per il leader della Lega, Matteo Salvini, fuori da palazzo comunale, dove ha poi tenuto una conferenza stampa in sala Rosa. Salvini era oggi in Toscana per il tour elettorale con la candidata alla presidenza della Regione Susanna Ceccardi. Ed ha fatto tappa ad Arezzo anche per sostenere la ricandidatura a sindaco dell’attuale primo cittadino Alessandro Ghinelli. Era stato qui anche nel 2015 e poi nel 2018, davanti a Banca Etruria prima delle politiche. Oggi ha rinnovato fiducia a Ghinelli “una squadra che ha lavorato bene. Le incursioni della magistratura (rispondendo ai cronisti che si riferivano alla vicenda Coingas) non devono incidere sulle scelte della città” ed non ha risparmiato neppure il riferimento alle vicende di Banca Etruria. Ha quindi lanciato la candidata Ceccardi: “in Toscana si percepisce voglia di cambiamento”.

