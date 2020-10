San Giovanni Valdarno, domenica 18 ottobre shopping e degustazioni di vino

Tanti gli esercizi del Centro Commerciale Naturale che resteranno aperti e proporranno degustazioni di vino grazie alla collaborazione della Cantina Valdarno di Ponte Alle Forche, che donerà dei buoni sconto a chi farà acquisti nei negozi. Sandra Gambassi, presidente del CCN: “il nostro nuovo consiglio protagonista di tante iniziative per richiamare gente e far vivere il centro, nel rispetto delle regole imposte dalla pandemia”

Una giornata d’autunno tra shopping e degustazioni. È la proposta del CCN (Centro Commerciale Naturale) di San Giovanni Valdarno che domenica 18 ottobre vedrà protagonisti tanti negozianti pronti ad alzare la loro saracinesca ed offrire un buon calice di vino a clienti nuovi e affezionati, grazie alla collaborazione con la Cantina Valdarno di Ponte alle Forche.

Ottica Cerasi, Mantovani, Paola Lesac, Ulli Ulli, Fiorella e Carpisa sono solo alcuni dei negozi aderenti all’iniziativa, pronti ad accogliere gli appassionati che vorranno gustarsi, tra un acquisto e l’altro, ottime specialità di rossi e bianchi nel rispetto dei protocolli di igiene e sicurezza.

“La Cantina Valdarno, inoltre, riserverà uno sconto presso la propria struttura a tutti coloro che sono andati a fare compere dai nostri commercianti – spiega Sandra Gambassi, presidente del CCN di San Giovanni Valdarno – quella dei negozi aperti è solo una delle tante iniziative portate avanti dal nuovo consiglio del centro commerciale naturale, insediatosi lo scorso febbraio. Prima dell’arrivo della pandemia siamo riusciti ad organizzare il Carnevale con buona parte degli operatori del centro, ma poi ci siamo dovuti fermare a causa del lockdown”.

Dal mese di giugno il gruppo di Sandra Gambassi è sceso nuovamente in campo, forte di un ricco calendario: “ogni venerdì abbiamo organizzato le aperture dei negozi nel dopocena, portando avanti questa iniziativa anche nel mese successivo, il mercoledì sera. Luglio ci ha visti protagonisti in tanti eventi come “Attori in Vetrina”, il raduno di auto d’epoca, lo “Sbaracco”, “Degustando in centro” e il raduno delle Vespa. Anche per la festa del Perdono non ci siamo tirati indietro, addobbando tutto il Corso con le rificolone”.

“Questo impegno per noi è motivo di grande soddisfazione, prosegue Sandra Gambassi, “il nostro primo obiettivo, infatti, è richiamare gente e attenzione sui negozi di vicinato, far vivere il centro storico come “salotto buono” di tutti i cittadini, ovviamente sempre nel rispetto delle regole anticontagio. Considerando il momento storico, possiamo dire che gli eventi sono un momento di svago che ci libera la mente dall’effetto depressivo che ha portato la pandemia”.

L’iniziativa “negozi aperti” di domenica 18 è libera e gratuita. Per maggiori informazioni è possibile contattare la Confcommercio di San Giovanni Valdarno allo 055 9122523.