San Giovanni Valdarno: il mercato del sabato al completo si sposta in Piazza Palermo

Il mercato settimanale di San Giovanni Valdarno riparte sabato 23 maggio insieme al tessuto produttivo del paese, ma sempre garantendo la sicurezza dei cittadini e dei commercianti. A seguito del DPCM 17 maggio 2020 il Governo ha permesso la ripresa dei mercati, sia con la presenza dei banchi alimentari che con i banchi non alimentari.

Tenendo quindi conto della normativa nazionale e regionale ad ora vigente, l’Amministrazione di San Giovanni Valdarno ha scelto di spostare, temporaneamente, il mercato del sabato in Piazza Palermo, nella zona dello Stadio. Tale modifica, presa a seguito di indagini esplorative e quindi in accordo con le categorie degli ambulanti che sono state costantemente interpellate e con le quali sono state puntualmente condivise le scelte durante la gestione dell’emergenza sanitaria tutt’ora in corso, è stata presa perché possano essere garantite le condizioni di sicurezza e controllo degli accessi previste della normativa, e perché i banchi degli ambulanti possano essere raccolti in un unico luogo.

“Il mercato del sabato, che è un appuntamento importante per San Giovanni e per i sangiovannesi si sposta nella zona di piazza Palermo a causa dell’emergenza Covid-19 e per rispondere alle norme di sicurezza e al controllo degli accessi previsto dalla legge”, ha dichiarato Valentina Vadi, sindaco di San Giovanni Valdarno. “Insieme alle associazioni di categoria abbiamo condiviso questa nuova e insolita collocazione ma ci siamo presi l’impegno, tuttavia, di trovare, quanto prima, una soluzione che possa consentire di riportare il mercato del sabato mattina in Centro Storico, nel suo luogo abituale e naturale. Si partirà sabato 23 Maggio con la nuova collocazione del mercato in piazza Palermo”.

Controllo e prevenzione quindi sono due chiavi importanti per tornare gradualmente alle abitudini sangiovannesi legate allo shopping, ma anche responsabilità e rigore saranno alla base della buona riuscita delle nuove modalità di svolgimento del mercato del sabato. Ai cittadini si chiede infatti collaborazione nel rispetto delle regole di sicurezza, unica condizione per tornare alla normale vita quotidiana. Si ricorda di mantenere sempre la distanza di sicurezza interpersonale di 1,8 m, di indossare la mascherina protettiva (non obbligatoria per bambini sotto ai 6 anni di età) e di mantenere una corretta igiene personale e respiratoria; se non si ha la possibilità di lavarsi le mani utilizzare una soluzione disinfettante, è necessario starnutire nel gomito e non toccarsi occhi, naso o bocca prima dalle loro detersione.