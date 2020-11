San Giovanni Valdarno: modifiche alla viabilità

Dalle ore 21:00 di venerdì 20 novembre alle ore 6:00 di sabato 21 novembre – e comunque fino alla conclusione dei lavori – il tratto comprendente il sottopasso autostradale di Via 7 F.lli Cervi sarà chiuso al transito per tutti i veicoli in entrambe le direzioni di marcia, per lo smontaggio del ponteggio edile utilizzato per i lavori di manutenzione.

I veicoli di altezza maggiore di m.3,80 che da Oltrarno necessitano di raggiungere il centro cittadino – e viceversa – dovranno passare per Terranuova – Montevarchi e procedere per la ex S.R. n.69. Gli altri veicoli potranno utilizzare il sottopassaggio autostradale di Via delle Caselle.

E’ quanto prevede l’ordinanza del Comandante della Polizia Municipale, Martin Tanti, la n. 156/2020 “Via 7 Fratelli Cervi – Ordinanza temporanea di modifica della circolazione per effettuare lavori di rimozione di un ponteggio edile al sottovia autostradale”.