Mercato di Camucia aperto ai soli operatori del settore alimentare

CORTONA – L’emergenza sanitaria legata al Covid-19 modifica le modalità di svolgimento del mercato settimanale di Camucia, in programma giovedì 19 novembre.

Infatti in ottemperanza ai contenuti dell’ultimo dpcm, e all’ordinanza del ministro Speranza, che ha disposto l’ingresso della Toscana nella zona rossa, da questa edizione il mercato di Camucia prevede la presenza dei soli operatori del settore alimentare.

La necessità di osservare queste prescrizioni imposte dalle autorità, pertanto, impone che il settore non alimentare non possa esercitare e intensifica il richiamo al rispetto di alcune norme comportamentali sia per i commercianti, sia per i clienti e i visitatori.

L’amministrazione comunale e le associazioni di categoria – Confesercenti e Confcommercio – hanno pertanto ritenuto opportuno rivedere la stessa disposizione dei banchi, così da assicurare il loro necessario distanziamento, evitando di favorire situazioni potenziali di assembramento e garantendo, visto il numero ridotto di venditori presenti, anche una viabilità più sostenibile per la cittadinanza.

La clientela potrà, dunque, trovare gli operatori nelle postazioni solitamente occupate, tranne quelli di via Lauretana, i cui punti vendita saranno posizionati nel primo tratto di via XXV aprile.

L’invito pertanto formulato dall’assessore alle attività produttive del comune di Cortona, Paolo Rossi, e dai rappresentanti delle due associazioni di categoria, Confcommercio e Confesercenti, rivolto a operatori e clientela, è quello di rispettare gli obblighi previsti, indossando mascherine, mantenendo la distanza di almeno un metro e non creando assembramenti.