Sanità privata: domani sciopero in tutte le strutture per il rinnovo del contratto

Dopo le iniziative di mobilitazione che si sono svolte in tutte le regioni a fine agosto, contro la mancata firma definitiva da parte di Aiop ed Aris per il rinnovo del contratto nazionale della sanità privata, agli oltre 100 mila lavoratori che operano nel paese (di cui circa 3 mila in Toscana), domani, 16 Settembre, sarà sciopero in tutte le strutture d’Italia; una iniziativa non più rinviabile, per denunciare il comportamento scorretto e irresponsabile delle due associazioni di rappresentanza delle case di cura e delle strutture riabilitative private.