Tessera elettorale: dove e quando ottenerne una nuova

In vista della tornata elettorale del 20 e 21 settembre, l’invito agli elettori resta quello di verificare la validità della tessera elettorale. In caso di smarrimento o furto della stessa o di esaurimento degli spazi disponibili è possibile richiedere il rilascio di una nuova allo Sportello Unico.

Nei prossimi giorni, solo per questo specifico servizio, non sarà necessario prenotare un appuntamento. Basterà infatti presentarsi allo sportello, fermo restando il rispetto delle normative anti-Covid: indossando quindi correttamente la mascherina e mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro. L’accesso sarà regolato dal personale in servizio in modo da evitare assembramenti.

Oltre all’ordinario orario di apertura per gli altri servizi, lo Sportello Unico sarà aperto per il rilascio delle tessere elettorali nei seguenti giorni e orari: venerdì 18 e sabato 19 settembre dalle 9 alle 18, domenica 20 settembre dalle 7 alle 23, lunedì 21 settembre dalle 7 alle 15.

Attenzione invece a martedì 22 settembre: lo sportello resterà chiuso per l’intera giornata per lo svolgimento delle attività connesse alle elezioni.