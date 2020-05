Sansepolcro: Collegamenti con autobus, da lunedì 25 maggio al via

Riprenderanno lunedì prossimo 25 maggio a Sansepolcro alcuni servizi di collegamento tramite autobus, grazie alla sinergia con Tiemme e Provincia di Arezzo.



Ripartono, quindi, le corse verso l’ospedale di Sansepolcro (mattino e sera); la prima e l’ultima corsa da Sansepolcro per Arezzo; il servizio Salceto – Arezzo e Arezzo- Salceto; il collegamento del mattino da San Leo di Anghiari a Sansepolcro: la corsa delle h 7,02 da Badia Tedalda a Sansepolcro; il servizio mattinale della linea urbana Sansepolcro – Trebbio – Gragnano – Gricignano – Pocaia – Montagna.



Per i dettagli, è possibile visitare il sito www.tiemmespa.it/territorio_news/arezzo/



Le regole da rispettare, come comunicato da Tiemme, sono: indossare obbligatoriamente la mascherina; mantenere la distanza di sicurezza sia dall’autista che dagli altri passeggeri; sedersi dove indicato; alla biglietteria, entrare uno per volta.



“Dalla prossima settimana anche gli spostamenti saranno più semplici e il servizio di trasporto pubblico riprende pian piano il suo ruolo – commenta l’assessore Luca Galli – Particolarmente importante è il collegamento con il nostro ospedale. L’invito a tutti è di utilizzare il bus nel rispetto delle regole e nella massima sicurezza”.