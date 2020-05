Senso unico alternato in via Buonconte e divieto di transito nella rotatoria di fronte al villaggio Colombo

Per consentire i lavori di prolungamento della tangenziale nel tratto individuato dalle intersezioni con la SR. 71 Umbro-Casentinese e la SP. 44 della Catona, da lunedì 25 maggio a lunedì 15 giugno è istituito il senso unico alternato di circolazione, in via Buonconte da Montefeltro, nel tratto che va dal fronte del civico n. 56 all’intersezione con via Boso Ubertini, con orario 8-18. Negli stessi giorni e nel medesimo orario, in ambo i lati del tratto di strada di via Buonconte da Montefeltro, divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli.



Al fine di far effettuare lavori di spostamento della condotta di gas metano in attraversamento del torrente Vingone, da mercoledì 3 a giovedì 11 giugno divieto di transito nella rotatoria posta di fronte al villaggio Colombo, nel tratto di svincolo esterno che collega via Colombo a viale Don Minzoni, con orario 8.30-17.30. I veicoli provenienti da via Colombo che vogliono raggiungere la parte nord di viale Don Minzoni dovranno entrare in rotatoria e percorrere il primo quarto dell’anello di congiunzione tra via Colombo e viale Don Minzoni. Negli stessi giorni e nei medesimi orari, in ambo i lati del tratto di svicolo della rotatoria che collega via Colombo a viale Don Minzoni, divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli.



Per interventi di manutenzione ordinaria delle strade e dei marciapiedi, da lunedì 25 maggio a sabato 13 giugno, divieto di transito pedonale nel marciapiede posto in via Garibaldi, nel tratto che va da mt 30 a monte del civico n. 257 rispetto al senso di percorrenza della viabilità, fino al fronte del civico stesso, con orario h24. Negli stessi giorni e nel medesimo orario, in ambo i lati del tratto di strada di via Garibaldi di cui al punto precedente, divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli.