Sansepolcro: Consiglio comunale sospeso, ma l’attività non si ferma

SANSEPOLCRO – Fino al termine dell’emergenza Coronavirus, il consiglio comunale di Sansepolcro non si riunirà, ma l’attività di confronto tra maggioranza e opposizione continua grazie alle tecnologie.

Ne dà notizia il presidente dell’assise cittadina, Lorenzo Moretti: “Anche due sere fa abbiamo fatto una riunione via Skype alla presenza del sindaco, dell’assessore Vannini e dei capigruppo. E’ stata l’occasione per aggiornarsi sulla situazione del Coronaviurus e le parti hanno concordato di fare riunioni periodiche via Skype per continuare a rimanere allineati e informati sull’emergenza. Ringrazio tutti per la disponibilità e la serietà dimostrata, il Consiglio non si riunisce ma la sua attività non si ferma di certo”.

Moretti fa anche presente che, per esigenze di bilancio, eventualmente sarà possibile convocare un Consiglio ristretto, alla presenza del sindaco, di un assessore e dei capigruppo.