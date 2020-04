Sansepolcro, il sindaco: “iniziata la consegna delle mascherine”

“Non ci sono nuovi contagiati nel territorio di Sansepolcro e sono risultati negativi tutti i tamponi effettuati nei giorni scorsi con la modalità Drive Thru. Oggi pomeriggio ne sono stati fatti altri. Vedremo gli esiti in settimana – lo comunica il sindaco di Sansepolcro, Mauro Cornioli.

Intanto continuiamo a restare in casa e ad utilizzare tutte le misure igieniche previste.

A questo proposito, oggi attraverso i volontari di Misericordia, Croce Rossa, Protezione Civile comunale e le Proloco, abbiamo iniziato la consegna delle mascherine a tutte le famiglie, casa per casa e due a testa, come previsto dal presidente della Regione. E’ in arrivo una sua ordinanza che vieta di uscire senza dispositivi di protezione.

Il momento e’ importante ed e’ necessario l’impegno di tutti. Intanto ringrazio i volontari per la disponibilità data. Stanno percorrendo tutto il territorio comunale per consegnare le mascherine insieme ad una lettera” conclude Cornioli.