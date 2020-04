Sansepolcro, il sindaco: “un nuovo caso. Ne usciremo solo rispettando le regole”

“Oggi abbiamo un nuovo contagiato. Si tratta di un uomo di 63 anni, esterno alle catene già note. Si trova a casa in buone condizioni.

Sappiamo che e’ un momento difficile per tutti ma dobbiamo seguire le regole che ormai conosciamo. Solo così potremo uscire da questo periodo” questa la comunicazione del sindaco di Sansepolcro, Mauro Cornioli.

Ecco un breve promemoria diffuso dalla Regione Toscana:

Usa la mascherina in presenza di più persone, in spazi aperti e chiusi.

Ricorda che l’uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus, ma deve essere

adottata in aggiunta al lavaggio delle mani e alle misure di igiene respiratoria.

È importante indossare e smaltire la mascherina in modo corretto, altrimenti può costituire una fonte di infezione.

Come si indossa

• Prima di toccare la mascherina, lavati le mani con acqua e sapone o con il gel alcolico

• Indossa la mascherina prendendola dalle estremità laterali

• Copri naso e bocca con la mascherina distendendola bene in modo che aderisca

al volto

• Evita di toccare la mascherina mentre la indossi, se la tocchi, lavati le mani

Come si toglie

• Togli la mascherina prendendola dalle estremità laterali e portandola in avanti

• Non toccare la parte anteriore della mascherina

• Lavati le mani con acqua e sapone oppure usa il gel alcolico subito dopo.