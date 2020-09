Sansepolcro: incontro con l’On. Raffaella Paita (Italia Viva)

Oggi 5 settembre nella sala consiliare del comune di San Sepolcro si e svolto un ampio dibattito con la partecipazione di rappresentanti delle Istituzioni e di operatoti economici della Valtiberina sul tema: SVILUPPO INFRASTRUTTURE MOBILITA’ E SICUREZZA DEL TERRITORIO Alla presenza dell’ On. Raffaella Paita Presidente della commissione trasporti della Camera. As

A seguito dell’approvazione mercoledi notte della legge sulle semplificazioni che ha consentito lo sblocco del piano shock di Italia Viva.

Sono stati affrontate le proposte contenute nel piano stesso sia per la parte da progettare sia per la parte immediatamente cantierabile esempio: sia la 78 (due mari), sia la 45 (Orte Ravenna); inoltre ci sono da inserire il completamento della ferrovia FCU Perugia San Sepolcro. Inoltre e necessaria per il collegamento con le province confinanti la stazione FS media Etruria. inoltre e’ necessario l’inserimento nella finanziaria 2020/21 del progetto gia presente relativo alla regimazione delle acque del comune di Arezzo per assicurarne la sicurezza idraulica.

Per assicurare la rapida realizzazione di tali progetti che permettano di superare le molteplici lentezze burocratiche e’indispensabile la nomina di un commissario ad acta come fatto per il ponte Morandi di Genova.

Il dibattito e’ stato moderato dall’ing. Cretella e sono fra gli altri intervenuti il Sig. Gabriele Alunno organizzatore dell’ iniziativa e Andrea Mencaroni candidato in Regione per IV +Europa.