Sansepolcro, nuovo caso di positività al coronavirus

SANSEPOLCRO – Come riferito dalla Asl, a Sansepolcro c’è un caso di persona positiva dopo il ritorno dall’estero, per la precisione dalla Romania. Si tratta di una 17enne asintomatica. E’ già in quarantena dal momento del suo rientro in Italia e continuerà a rimanere al suo domicilio.

Chi torna dai paesi extra UE o da Romania e Bulgaria, è obbligato a darne comunicazione alla Asl, a stare in quarantena e a fare il tampone secondo i protocolli.

Si invitano tutte le persone che rientrano da paesi europei a rischio, a contattare la Asl e ad osservare i giorni di quarantena. Per loro non è un obbligo ma un atto civico di grande responsabilità.