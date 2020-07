Sansepolcro, sito internet e visite guidate: l’informazione è la vera promozione turistica

La stagione turistica a Sansepolcro si muove su varie direttrici. Da una parte, la cultura e gli eventi, come la mostra di Banksy. Dall’altra gli strumenti più adeguati per far conoscere la realtà ai visitatori, spingerli a rimanere più a lungo a Sansepolcro e fornire loro tutte le informazioni utili. Su questa seconda direttrice, l’assessore Luca Galli illustrerà due importanti iniziative giovedì prossimo 16 luglio alle ore 15,30 nella Sala del Consiglio Comunale insieme ad alcune importanti realtà del territorio, con ingresso libero e aperto a tutti. Nello specifico, verranno presentati il sito internet turistico del Comune e il ciclo di visite guidate “Scopri Sansepolcro, il museo diffuso”, in programma fino a metà settembre in città.

Oltre a Galli, interverranno Laura Caruso di CasermArcheologica, le guide turistiche della Provincia di Arezzo, la ditta che ha realizzato il sito e alcuni rappresentanti del Liceo “Città di Piero”.

“Abbiamo deciso di organizzare questo incontro pubblico per dare rilevanza a due step fondamentali per la promozione del nostro territorio – spiega l’assessore – L’invito a partecipare è per tutti i cittadini, con particolare riferimento alle categorie economiche e agli operatori turistici.

Il Comune fino ad oggi non aveva un proprio sito di riferimento ma si appoggiava a quello di vallata. Adesso c’è uno strumento in più e sarà online nelle prossime ore (www.visitsansepolcro.it). Il sito è in italiano e in inglese e gli studenti del Liceo ci hanno aiutato con la redazione dei testi. Per questo anche l’istituto è stato invitato alla presentazione”.

La seconda parte dell’incontro sarà invece dedicata alle visite guidate che ogni sabato pomeriggio alle 15,30 partono dall’Ufficio Turistico per far scoprire le bellezze della città (prenotazioni allo 0575 740536). Non solo monumenti e musei, ma anche i personaggi che animano il Borgo, le storie e gli aneddoti.

Ne parlerà Laura Caruso: “Scopri Sansepolcro, il Museo Diffuso è un’esperienza virtuosa di coprogettazione tra soggetti pubblici e privati del territorio, il Comune di Sansepolcro, l’Ufficio Turistico, il Centro Guide della Provincia di Arezzo, noi di CasermArcheologica che curiamo parte della progettazione e altre 6 Associazioni (Archivio della Resistenza, il Campanile del Duomo, il Museo del Merletto, il Museo della Vetrata, la Società dei Balestrieri, l’Archivio Diocesano); insieme – ognuno secondo le proprie competenze – collaboriamo per valorizzare e rendere accessibile il patrimonio materiale e immateriale della città, per portare i turisti, e anche i cittadini, a partire dai più giovani, alla scoperta di ciò che ci si aspetta – un borgo dalla grande storia – ma anche ciò che non ci si aspetta, luoghi inusuali gestiti da persone che da anni si impegnano a curare la memoria, proseguire tradizioni preziose, aprire spazi inediti per l’arte”.