Sbrisolona frangipane alle fragole

Bentornati alle ricette di Zenzero&Cannella!

Oggi approfittando del weekend, e del tempo magari così così, lo sfrutteremo a nostro vantaggio per preparare un dolce un pelino più complesso…

Ma non spaventatevi! L’unica difficoltà in più é il dover preparare tre passaggi: due frolle distinte, una per la sbrisolona e l’altra per la base, ed una crema frangipane da inserire come farcitura del dolce insieme alla marmellata di fragole!

Vi assicuro che é più semplice di quanto sembra, ci vuole solo un pó di tempo in più, ma risultati fantastici!! Farete un figurone e soprattutto la divorerete, sentirete che l’utilizzo della farina di mandorle renderà questa torta ancora più golosa!!

L’idea in più: accompagnate una fetta di torta con panna montata oppure una pallina di gelato al fiordilatte, sarà strepitosa!!

INGREDIENTI:

Per la frolla di base:

250 gr farina ’00’

100 gr zucchero

160 gr burro freddo tagliato a tocchetti

La scorza grattugiata di 1/2 limone biologico

1 uovo

Per la farcitura:

Marmellata di fragole(se ne avete fatta da voi o artigianale sentirete la differenza!)

Per la crema frangipane:

100 gr zucchero

60 gr burro morbido a pomata

120 gr farina di mandorle

2 uova

Per la sbrisolona:

125 gr burro freddo tagliato a tocchetti

80 gr farina tipo ’00’

50 gr zucchero

70 gr farina di mandorle

2 uova

Vi servirà inoltre:

-uno sbattitore elettrico

-uno stampo a cerniera di almeno 23 cm di diametro

-una planetaria(non indispensabile, facoltativa)

L’alternativa: se non vi piace la farina di mandorle o volete provare ad ottenere un gusto ancora più intenso sostituita con della farina di nocciole…in entrambi i casi il risultato sarà strepitoso!!!

PREPARAZIONE:

Preparare la base riunendo in una ciotola della planetaria con la foglia oppure a mano in una insalatiera capiente la farina e il burro.

Sbriciolare finemente con la punta delle dita per ottenere un impasto sabbioso.

Unire lo zucchero, la scorza di limone ed amalgamare.

Unire infine l’uovo leggermente sbattuto ed amalgamare velocemente fino ad ottenere un impasto liscio ed omogeneo.

Avvolgere nella pellicola alimentare e riporre in frigo almeno un’ora.

Preparare la sbrisolona:

In una ciotola unire le due farine, lo zucchero e il burro. Lavorare velocemente con la punta delle dita per ottenere un composto sabbioso, riporre in frigo.

Preparare la frangipane:

Con una frusta elettrica sbattere il burro morbido con lo zucchero a formare una crema liscia e spumosa. Unire uova e farina di mandorle e creare un composto omogeneo, tenere da parte.

Scaldare il forno a 180°C.

Imburrare ed infarinare la tortiera, riprendere la frolla, stenderla ed adagiarla sopra come per una normale base da crostata tenendo i bordi alti a metà tortiera circa.

Bucherellare bene con una forchetta, spalmare la crema frangipane con una spatola, quindi stendere sopra a cucchiaiate uno strato di marmellata di fragole.

Abbassare i bordi quanto basta a livellare il tutto con la punta delle dita.

Infornare in forno caldo per 20 minuti.

Tirare fuori dal forno la torta e cospargetela di crumble in maniera uniforme.

Rimettere in forno per circa 35 minuti o fino ad ottenere una bella doratura.

Sfornare e lasciar raffreddare completamente prima di togliere la cerniera e servire.

Alla prossima ricetta

Chiara Castellucci