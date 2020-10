Scaramelli (Italia Viva): “La Toscana sia in prima fila nella Conferenza Stato Regioni per far capire a Conte l’irrazionalità del Dpcm” 

A dirlo Stefano Scaramelli (Italia Viva), vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, che aggiunge: “Alimentare la paura senza adottare mirati interventi razionali di controllo, sicurezza e prevenzione vuol dire alimentare il populismo”.

Per Scaramelli serve “calcolare i rischi di ogni singola attività, ascoltare gli esperti e analizzare quanto i privati, imprenditori e lavoratori, in questi mesi hanno fatto, e investito, per gestire l’emergenza. Questo deve essere il metro delle misure da adottare. La sicurezza di tutti in ogni luogo, a partire dagli operatori sanitari per arrivare agli studenti, passando per i lavoratori della ristorazione, dello sport, della cultura, deve essere l’obiettivo a cui le norme devono tendere, senza scelte semplicistiche.

