Trasporto pubblico, navette gratis per il cimitero 1 e 2 Novembre

Un servizio di navetta gratuito da e per il cimitero della città di San Giovanni Valdarno. Anche quest’anno il Comune di San Giovanni Valdarno, in occasione della festività di Ognissanti e della Commemorazione dei defunti, 1 e 2 novembre, offre alla cittadinanza la possibilità di usufruire di un servizio di navette per andare e tornare dal cimitero.

Le corse previste per le giornate del 1 e 2 novembre avranno i seguenti orari di fermata al cimitero:

1 Novembre

Mattina Pomeriggio

9:20 – 10:20 – 11:20 14:20 – 15:20 – 16:20

2 Novembre

Mattina Pomeriggio

9:20 – 10:20 – 11:20 14:20 – 15:20 – 16:20 – 17:20 – 18:20

Per consentire il corretto svolgimento del servizio navetta dal 29 ottobre al 3 novembre la viabilità nelle strade di accesso all’area cimiteriale subirà alcune variazioni:

Via del Cimitero, nel tratto compreso tra Via Borro della Rigiaia e Via del Pruneto sarà istituito il senso unico di marcia per tutti i veicoli in direzione Rigiaia –Pruneto, ad eccezione dei veicoli autorizzati.

Nelle strade interessate dalla variazione dei sensi di marcia, saranno previsti appositi divieti di sosta per consentire il regolare afflusso e deflusso dei veicoli.

La sosta dei veicoli sarà prevista in appositi stalli individuati sul posto, per le persone con disabilità è prevista apposita area in prossimità dell’ingresso cimiteriale.