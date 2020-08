Scuola Basket Arezzo, ufficializzato lo staff tecnico 2020/2021. Assegnate le squadre in vista della prossima ripartenza

La Scuola Basket Arezzo sta progettando la stagione sportiva 2020/2021 che ripartirà dal prossimo 31 Agosto.

Dopo la chiusura anticipata di tutti i campionati della scorsa annata, la società amaranto non si è persa d’animo ed ha ripreso progressivamente prima con allenamenti individuali poi di squadra, permettendo ai propri atleti di riassaporare il campo. Adesso si sono delineati i quadri tecnici della prossima stagione, con la nomina degli allenatori delle rispettive squadre.

Responsabile Tecnico: Umberto Vezzosi

Responsabile Medico e Sanitario: Simone Marraccini

Serie C Gold: Massimiliano Milli

Promozione: Mirko Pasquinuzzi

Under 18 Eccellenza: Marco Evangelisti

Under 18 Silver: Antonio Bindi

Under 16 Silver: Michele Roggi

Under 15 Eccellenza: Marco Evangelisti

Under 14 Elite: Umberto Vezzosi

Under 14 Silver: Umberto Vezzosi

Under 13: Michele Roggi

A fianco dei capo allenatori continueranno a lavorare il gruppo di assistenti composto da: Tommaso Cassi, Fabio Ciofini, Franco Guccione e Marco Tavanti. Nei prossimi giorni la Scuola Basket Arezzo comunicherà anche lo staff per il Settore Minibasket Nova Verta, la cui attività partirà da Lunedi 31 Agosto alla pari del settore giovanile.