Andrea e Giacomo Piccini in pista per la vittoria sulla leggendaria pista di SPA. I due fratelli di Sansepolcro sulle ferrari 488 si sfidano in pista e gestiscono insieme la loro squadra ai box

ELMS e MLMC fanno tappa in Belgio, a Spa-Francorchamps, in uno dei circuiti in cui è

stata scritta la storia del Motorsport.

Iron Lynx, squadra dei fratelli Andrea e Giacomo Piccini, schiera le sue 5 Ferrari 488

GTE e GT3 con grandi ambizioni, dopo l’ottimo weekend della prima gara stagionale,

corsa al Paul Ricard (Francia).

La line-up composta da Giacomo Piccini e Rino Mastronardi si presenta al via della

Michelin Le Mans Cup come l’equipaggio da battere, dopo aver ottenuto una

splendida vittoria partendo dalla pole della prima tappa.

I compagni di squadra Claudio Schiavoni e Andrea Piccini, autori di una bella prova in

Francia in cui hanno conquistato il terzo posto, lotteranno con ritmo serrato per salire

i gradini del podio.

A difendere i colori Iron Dames nella Michelin Le Mans Cup, la prima line-up tutta al

femminile nella storia di questa Competizione, formata da Deborah Mayer e Michelle

Gatting con la vettura #9.

Nella European Le Mans Series il podio di Le Castellet delle Iron Dames, Manuela

Gostner, Rahel Frey e Michelle Gatting, ha rappresentato un ottimo punto di partenza

per progredire ulteriormente.

Claudio Schiavoni, Sergio Pianezzola e Andrea Piccini hanno un forte desiderio di

riscatto dopo l’epilogo di Le Castellet, dove una foratura alla Ferrari 488 GTE #60 li ha

estromessi dalla lotta per il Podio.

Andrea Piccini, Driver e Responsabile del Team assieme a Sergio Pianezzola e

Giacomo Piccini, guarda a Spa con ottimismo e ammette il suo debole per il circuito

belga, in cui ha vinto la prestigiosa 24 Ore di Spa 2010:

“Abbiamo dimostrato di essere veloci in entrambi i campionati. Nella Michelin Le Mans

Cup, Giacomo e Rino partono con i favori del pronostico, mentre in ELMS la lotta si fa

più ardua.

Sappiamo comunque di essere competitivi e partiamo fiduciosi.

A Spa possiamo fare bene fin dalle qualifiche, dove cercheremo di ottenere ciò che ci

è sfuggito in Francia: la pole position.

Spa è una delle piste che preferisco e questo conferisce un’ulteriore spinta per

riprendermi quanto sfuggito nella prima gara.”

Tutte le fasi della 4 Ore di Spa e della Michelin Le Mans Cup potranno essere seguite

attraverso i canali social media, Instagram e Facebook di Iron Lynx e Iron Dames.

Nei siti ufficiali ELMS e Michelin Le Mans Cup saranno trasmesse in live streaming

entrambe le gare.

PROGRAMMA European Le Mans Series – 2nd round. Spa-Francorchamps (Belgium)

Venerdì 7 Agosto

09:05 – 10:05 Michelin Le Mans Cup Prove libere 1

12:15 – 13:45 European Le Mans Series Prove libere 1

14:25 – 14:55 Michelin Le Mans Cup Test collettivi piloti Bronze

15:35 – 16:05 European Le Mans Series Test collettivi piloti Bronze

16:45 – 17:45 Michelin Le Mans Cup Prove libere 2

Sabato 8 Agosto

10:35 – 12:05 European Le Mans Series Prove libere 2

12:15 – 12:30 Michelin Le Mans Cup Qualifica GT3

14:30 – 14:42 European Le Mans Series Qualifica LMGT3

15:55 – 17:55 Michelin Le Mans Cup Gara

Domenica 9 Agosto

11:00 – 15:00 European Le Mans Series Gara