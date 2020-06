Scuola, un’altra manifestazione ad Arezzo. Il 25 giugno a San Domenico. “A settembre si riparta in presenza”

di Claudia Martini

Nuova manifestazione a difesa della scuola ad Arezzo, insieme a molte altre piazza d’Italia. Organizzata ancora dal coordinamento Priorità alla scuola.

La manifestazione si terrà giovedì 25 giugno alle 18. Partenza da piazza San Domenico e tappa anche in piazza della Libertà, dove si affacciano il palazzo del Comune e quello della Provincia.

“Spazio per la scuola, spazio alla scuola: ora o mai più!” questo il messaggio dell’iniziativa. E gli organizzatori ribadiscono: “la comunità scolastica ha bisogno di ripartire in presenza a settembre. Dopo l’enorme sforzo fatto durante l’emergenza e quando ormai tutte le attività produttive del Paese sono già riavviate, è ora di dire basta: la comunità scolastica ha bisogno di ripartire in presenza a settembre. Per questo vogliamo risorse straordinarie, personale docente e Ata adeguato alle esigenze della scuola, assunzione dei docenti precari dalle graduatorie provinciali, che Comuni e Province trovino spazi per tutte le scuole di ogni ordine e grado, investimenti strutturali per l’edilizia scolastica, prevenzioni sanitarie nelle scuole. E per questo non vogliamo: la riduzione del tempo scuola, esternalizzazioni per completare il tempo scuola, le ore di 40 minuti, la Dad come parte strutturale dell’orario di scuola”.

E concludono: “l’istruzione è un diritto”.