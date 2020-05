Servizi Tpl nel bacino di Arezzo: da lunedì 25 maggio torna completa l’offerta di servizi extraurbani non scolastici

Da lunedì 25 maggio 2020, nel bacino di Etruria Mobilità della provincia di Arezzo, i servizi extraurbani di competenza di Tiemme torneranno a seguire l’orario completo con tutte le corse disponibili salvo quelle scolastiche.

Per quanto riguarda i servizi urbani di Arezzo, oltre alle integrazioni alle corse inserite via via per le varie linee, sarà inoltre previsto il potenziamento della linea L1S con l’inserimento di corse dalle ore 8.17 alle ore 19.33.

Per ulteriori informazioni l’utenza può consultare la sezione news del sito www.tiemmespa.it