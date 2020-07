Sfiorate 100 mila presenze a Castiglion Fiorentino nel 2019. Agnelli: “faremo di tutto per non disperdere i progressi fin qui ottenuti”

Castiglion Fiorentino sfiora il tetto delle 100 mila presenze. Per la città della Torre del Cassero il 2019 è stato un anno d’oro per il turismo.

25.259 le presenze d’italiani e 68.815 quelle degli stranieri per un totale di 94.074 mila presenze registrando, così, un balzo in avanti di 42 mila e 538 presenze. Dal 2014 ad oggi, quindi, siamo passati da 51.536 presenze in un anno a 94.074 registrando un incremento di oltre il 100 % nelle presenze degli italiani (12.082 nel 2014 – 25 259 nel 2019) e con un incremento di oltre il 70 % nelle presenze degli stranieri (39454 nel 2014 68.815 nel 2019). Non solo, dunque, il maggior numero d’incremento percentuale della Valdichiana ma anche il maggior numero di presenze in senso assoluto.

Il comparto turistico-ricettivo a Castiglion Fiorentino conta 82 strutture tra alberghiere ed extra – alberghiere senza, ovviamente, dimenticare tutto l’indotto fatto da ristoranti, bar ed esercizi commerciali in generale. Una risorsa, quella del turismo, molto importante per l’economia locale verso la quale l’amministrazione comunale ha concentrato la propria attenzione rimandando, prima, al prossimo anno l’introduzione della tassa di soggiorno e poi la creazione di un portale “Experience Castiglion Fiorentino” dove sono presenti tutti gli attori che ruotano intorno al comparto turistico-ricettivo.

“Che cosa è possibile fare nelle prime 72 ore nella nostra città”, è con questo spirito che è stato creato il portale, all’inizio, pensato per i turisti stranieri, e poi, vista la pandemia da Covid-19, per gli italiani. “Nel quinquennio 2014/2019, le presenze dei turisti a Castiglion Fiorentino sono passate da 51.536 a 94.074 registrando un incremento di oltre il 100 % nelle presenze degli italiani (12.082 nel 2014 contro le 25 259 nel 2019) e con un incremento di oltre il 70 % nelle presenze degli stranieri (39454 nel 2014 contro le 68.815 nel 2019, fonte dati Regione Toscana). Questo balzo in avanti di assoluto rilievo anche rispetto all’intero panorama regionale subirà un inevitabile contrazione in questa travagliata annata, ma faremo di tutto per non disperdere i progressi ragguardevoli conquistati e il buon lavoro del primo quinquennio con nuove iniziative a supporto del turismo a partire dalla non applicazione della tassa di soggiorno anche per il 2021 oltre che per il 2020” dichiara il sindaco con delega al Turismo, Mario Agnelli.