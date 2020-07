Alessandro Perpich in concerto a Montagnano. Un concerto per violino solo in ricordo di Luciano Senserini

Mercoledì 29 luglio alle ore 21:30 appuntamento con il Festival Musicale Savinese nella nuova e inaspettata cornice di Montagnano (Monte San Savino) con l’esibizione del violinista Alessandro Perpich, eccellente virtuoso e direttore artistico della manifestazione, parte del Festival delle Musiche a cura di Officine della Cultura, giunta quest’anno alla sua XXVI edizione.

Il violinista fiorentino si esibirà in un assolo dedicato alla memoria di Luciano Senserini, scomparso un anno fa. Senserini è stato presidente dell’associazione culturale Il Giogo e del rinomato concorso di teatro, giornalismo e letteratura amatoriale che si svolge ogni anno a Montagnano.

Partecipazione gratuita.

Il Festival delle Musiche è un progetto di Officine della Cultura, all’interno del Colline Etrusche Festival, in collaborazione con A.S. Monte Servizi e Fondazione Toscana Spettacolo onlus e con Accademia d’Arti Antiche Resonars, Rete Toscana Ebraica e Jazz on the Corner. Con il sostegno di Regione Toscana e l’adesione dei Comuni di Monte San Savino, Marciano della Chiana, Lucignano, Castiglion Fiorentino, Cortona, Civitella in Val di Chiana e Foiano della Chiana. Direzione artistica Alessandro Perpich, Massimiliano Dragoni e Luca Roccia Baldini. Media partner Teletruria.

